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Elazığ'da ölümlü kaza! Araç hurdaya döndü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 11:56
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Elazığ’da ölümlü kaza! Araç hurdaya döndü

Elazığ Baskil'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu araçta bulunanlardan biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Ömer Ş. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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