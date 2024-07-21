21 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Adana'da kontrolden çıkan araç göle uçtu! 2'si çocuk 4 kayıp

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 11:53 Güncelleme: 21.07.2024 12:56
ABONE OL
Adana’da kontrolden çıkan araç göle uçtu! 2’si çocuk 4 kayıp

Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne uçtu. Kaza sonrası araçta bulunduğu iddia edilen 2'si çocuk 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Adana Çatalan Köprüsü'nde kontrolden çıkan araç Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Araçta bulunduğu iddia edilen 2'si çocuk 4 kişiyi kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Adana'daki kaza sonrası kayıpları arama çalışmalarıAdana'daki kaza sonrası kayıpları arama çalışmaları

Kaza, saat 11.00 sıralarında Çukurova ilçesindeki Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Çatalan Köprüsü'nde ilerleyen, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak demir korkulukları aşıp Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

Adana'daki kaza sonrası kayıpları arama çalışmalarıAdana'daki kaza sonrası kayıpları arama çalışmaları

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve su altı ekipleri sevk edildi. Ekipler, göle düşen araca ulaşmak ve içerisinde bulundukları iddia edilen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ; 1 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Adana'nın Çukurova ilçesindeki Çatalan Köprüsü'nde kontrolden çıkan otomobil Seyhan Baraj Gölü'ne düşen araçtaki 4 kişilik ailenin kimliği tespit edildi. Araçtakilerin sürücü Veysel Aydoğmuş (37), eşi Emine Aydoğmuş (35) ve çocukları Batuhan Aydoğmuş (16) ile Mete Aydoğmuş (13) oldukları belirlendi. Kazayı duyan yakınları köprüye gelerek ekiplerin çalışmasını izlerken, bu sırada Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine ulaşıldı. Su altı polisleri tarafından karaya çıkarılan Aydoğmuş'un cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Ekiplerin göldeki arama çalışmaları devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör