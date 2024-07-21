Tarihi 10 bin yıl öncesine dayanıyor! Siyez buğdayının hasadı başladı

Kastamonu'da geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan siyezin hasadı başladı. İhsangazi ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda ekilen siyez buğdayı, iç ve dış piyasada ham ve işlenmiş şekilde talep görüyor. Üreticilerden İrfan Çakal, AA muhabirine, hasadına başladıkları siyez buğdayında, bu yıl verimin iyi olduğunu söyledi.