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İstanbul'da 57 bin Euro değerinde vurgun! Dolandırıcı yakalandı...

ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 12:09
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İstanbul’da 57 bin Euro değerinde vurgun! Dolandırıcı yakalandı...

İstanbul'da internet üzerinden satışını gerçekleştirdiği 57 bin euro değerindeki ürünü göndermeyerek bir kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

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