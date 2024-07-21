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Bin 350 rakımda kiraz hasadı

İHA
Giriş: 21.07.2024 16:16 Güncelleme: 21.07.2024 16:16
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Bin 350 rakımda kiraz hasadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bin 350 rakımda Napolyon kirazı hasadı başladı. Kilosu 80 TL'den satılan kiraz çiftçinin yüzünü güldürdü.

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