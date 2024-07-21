21 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba gözaltına alındı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 16:15 Güncelleme: 21.07.2024 16:15
ABONE OL
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba gözaltına alındı

Eskişehir'de bir kişi, tartışma yaşadığı oğlunu av tüfeği ile vurarak öldürdü. Baba gözaltına alınırken, oğlunun cenazesi morga kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör