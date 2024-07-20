Zeka testi: Resimde kaç yüz gördün? Çok kişi denedi ama bulan kişi sayısı 3

İLK BAKIŞTA SIRADAN GÖRÜNÜYOR AMA...

Resmin ilk bakışta sıradan bir orman manzarası gibi görünmesi, bu illüzyonun ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Görseldeki yüzler, ağaçların dalları ve yapraklarıyla ustaca gizlenmiş durumda. Belki ilk başta sadece iki veya üç yüz fark edebilirsiniz, ancak tamamını bulmak oldukça güç.