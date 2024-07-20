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Samsun'da jandarma ekiplerinden silah operasyonu: 9 gözaltı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 20.07.2024 19:21
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Samsun’da jandarma ekiplerinden silah operasyonu: 9 gözaltı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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