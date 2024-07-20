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Yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 ölü

İHA
Giriş: 20.07.2024 13:49 Güncelleme: 20.07.2024 14:00
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Yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 3 ölü

İzmir'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait yolcu treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil içerisindeki 3 kişi hayatını kaybetti.

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