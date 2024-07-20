Antalya'da fıkra gibi olay! Odasının kliması bozulunca bakın ne yaptı! Yemekhanenin ortasında...
Antalya'nın Serik ilçesindeki 5 yıldızlı otelde konaklayan Cenk Bilge'nin odasındaki klima bozuldu. Durumu yetkililere bildiren Bilge sorun çözülmeyince otelin yemekhanesine götürdüğü yatağa uzanıp yattı. Bilge'nin bu görüntüleri, sosyal medyada paylaşmasından 1 saat sonra sorun çözüldü ve Bilge odasına geçti. İşte detaylar...
Bir seyahat acentesi aracılığıyla Serik Belek turizm bölgesindeki otelde rezervasyon yaptırıp İstanbul'dan Antalya'ya tatile gelen Cenk Bilge, kaldığı odadaki klima bozulunca durumu görevlilere bildirdi.
OTELİN YEMEKHANESİNDE YATTI
Bilge, otelde aynı sorunu yaşayan bir Rus turiste çözüm bulunurken, kendisine yardımcı olunmadığı gerekçesiyle eylem gerçekleştirdi. Cenk Bilge, dün akşam odasındaki yatağı ve yastığı alıp otelin yemekhanesine götürüp yattı. Bilge, bu eyleme ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede etkileşim alan paylaşım sonrası otel yetkilileri, odadaki klima arızasını 1 saat içinde çözdü.
'OTELİN EN SERİN YERİ RESTORAN'
Cenk Bilge paylaşımında, Otelin en serin yeri restoran olduğu için yatağı buraya getirdim. Otelde dün geceden beri klimalar bozuk, bağıran çağıran bir Rus turiste oda verdiler. Ben, 'Tamam tamam' dedikçe sessiz kaldılar. Saatlerdir bir yetkili ile konuşmak istiyorum, yok dediler. Ben de yemekhaneye yatak attım. Bütün yetkililer genel müdür dahil başıma toplantı. Videosunu paylaşacağım. Konuya çözüm üretmediler. Benim son günüm olduğu için sabrettim, ilk gün olsa çoktan çıkmıştım. Gece 23.30'ta başlayan problem bir sonraki gün 20.00'de çözüldü dedi.Bakanlık yetkilisi 3 kişinin saat 00.30'da otele geldiğini de anlatan Bilge, Özellikle klimalar konusunda gerekli evrakı talep ettiklerini, işletme ile ilgili süreç başlattıklarını paylaştılar. Buradan sesimi duyurmama yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Umarım diğer işletmelere örnek olur. Klima çok sağlıklı olmasa da çalışıyor, otel tam kapasite çalıştığı için boş yer yok. Ben de mevcut odada sabahı çıkarıp İstanbul'a döneceğim için artık uğraşmak istemediğimi, ama genel müdür konusunda bir aksiyon alınması gerektiğini hem sahibine hem bakanlık yetkililerine ilettim diye konuştu. Cenk Bilge'nin paylaşımlarının ardından harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı, otelden konu hakkında savunma istedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye İl Haritası sil baştan oluşuyor! 82-83-84-85 plaka kodunu alan ilçeler...
- KPSS Alan Bilgisi kolay mıydı, zor muydu? 2024 KPSS Alan Bilgisi Öğrenci yorumları: X (Twitter) | Hukuk, İktisat, Maliye Testleri nasıldı?
- KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI PDF İNDİR | KPSS Lisans Alan Bilgisi A-B-C-D-E soru kitapçığı yayımlandı mı? 1. 2. 3. oturumlar...
- KPSS Alan Bilgisi 50 55 60 65 70 75 80 85 90 puanla nereye girebilirim? 2024 ÖSYM KPSS A Grubu taban- tavan puanları, atanma olasılığı...
- 4A 4B 4C'liye 10.349 TL'lik maaş farkı hesaplandı! Emekliye 1, 2, 3 aylık para yatacak! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...
- KPSS'de kalem, silgi, su verilecek mi? KPSS'ye giderken ne götürülür, emanetçiler açık mı?
- KPSS Alan sınav SÜRESİ ve Oturum Sayısı | 2024 KPSS Alan Bilgisi saat kaçta başlayıp bitecek? Kaç soru, kaç dakika?
- Yaprak bitini kökünden kurutuyor! Suya karıştırmanız yeterli
- Fenerbahçe tuttuğunu kopardı! Fred’in yanına yıldız isim geliyor
- Türk kahvesinin lezzetini 2 katı arttırıyor! 1 tutam eklemeniz yeterli
- Klimanızı tam performans çalıştıracak muhteşem yöntem: Eviniz 5 dakikada Antarktika olacak
- Yıldız Sarayı nerede, nasıl gidilir? 2024 Yıldız Sarayı giriş ücreti ne kadar? İstanbul Yıldız Sarayı'nın tarihi...