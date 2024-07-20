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Kayıp çoban dün akşamdan beri aranıyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 13:43
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Kayıp çoban dün akşamdan beri aranıyor

Bilecik'te dün geceden beri haber alınamayan çobanı arama çalışmalar devam diyor.

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