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Yenikapı-Kirazlı metro hattında bakım çalışması

ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 15:59 Güncelleme: 20.07.2024 15:59
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Yenikapı-Kirazlı metro hattında bakım çalışması

Yenikapı-Kirazlı metro hattında yapılacak ray bakım çalışmaları nedeniyle 5 Ağustos'a kadar 22.00-00.00 saatlerinde Otogar-Kirazlı arasındaki seferler gecikmeli yapılacak.

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