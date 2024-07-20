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Bolu'da sağanak yağış! Çok sayıda ev ve alt geçidi su bastı...

Giriş: 20.07.2024 15:56
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Bolu’da sağanak yağış! Çok sayıda ev ve alt geçidi su bastı...

Bolu'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından bazı evleri ve alt geçitleri su bastı. Yaşanan olay sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşte detaylar...

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