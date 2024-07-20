20 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Yanan otomobil hurdaya döndü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 12:35
ABONE OL
Yanan otomobil hurdaya döndü

Kahramanmaraş'ta bir otomobilde çıkan yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör