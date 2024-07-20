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Polisi görünce aracını bırakıp kaçtı yakalanınca alkolmetereye üflemeyi reddeti

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 12:38
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Polisi görünce aracını bırakıp kaçtı yakalanınca alkolmetereye üflemeyi reddeti

Bursa'da, trafik uygulamasını görünce kullandığı kamyonetini bırakarak kaçmaya çalışan alkollü sürücü Hasan D. (34), polis tarafından yakalandı. Alkolmetreye üflemeyi reddeden Hasan D.'nın ehliyetine 2 yıl el konulup, 18 bin 500 lira ceza kesildi. Polisin Hasan D.'yi takip ettiği anlar kameraya yansıdı.

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