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Baskında silah ve mermiler ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 12:33
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Baskında silah ve mermiler ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda silahlar ve mermiler ele geçirildi.

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