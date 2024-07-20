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Yalova’da yunusların görsel şöleni dronla görüntülendi

İHA
Giriş: 20.07.2024 18:04
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Yalova’da yunusların görsel şöleni dronla görüntülendi

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi açıklarında deniz yüzeyinde görsel şölen sunan yunuslar dron ile görüntülendi.

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