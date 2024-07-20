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Muşlu çocuklar çayda yüzerek serinliyor

İHA
Giriş: 20.07.2024 18:03
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Muşlu çocuklar çayda yüzerek serinliyor

Muş'ta artan sıcaklardan bunalan çocuklar, Çar Çayında yüzerek serinliyorlar.

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