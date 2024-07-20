20 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Şırnak'ta bu yıl 25 bin gence yüzme öğretilmesi hedefleniyor

İHA
Giriş: 20.07.2024 18:06
ABONE OL
Şırnak’ta bu yıl 25 bin gence yüzme öğretilmesi hedefleniyor

Şırnak'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2018'de başlattığı 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bu yılki hedefi 25 bin gence yüzme öğretmek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör