Yalova Adliyesi önünde silahlı kavga! 9 kişi tutuklandı
Yalova'da adliye çıkışında iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı. Hatırlanacağı üzere Yalova Adliyesinde görülen duruşma sonrası yol üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada O.K. (29) ve C.O. (40) tabancayla açılan ateş sonucu yaralanmıştı.
Yalova Adliyesinde önceki gün duruşma sonrası yol üzerinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan 9 kişi, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesine getirildi.
İki kişinin yaralandığı olayla ilgili Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 9 kişi tutuklandı.
Yalova Adliyesinde görülen duruşma sonrası yol üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada O.K. (29) ve C.O. (40) tabancayla açılan ateş sonucu yaralanmıştı.
Adliyede görevli polislerin havaya ateş ederek müdahalede bulunduğu olaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alınmış, yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yaprak bitini kökünden kurutuyor! Suya karıştırmanız yeterli
- Fenerbahçe tuttuğunu kopardı! Fred’in yanına yıldız isim geliyor
- Türk kahvesinin lezzetini 2 katı arttırıyor! 1 tutam eklemeniz yeterli
- Klimanızı tam performans çalıştıracak muhteşem yöntem: Eviniz 5 dakikada Antarktika olacak
- Yıldız Sarayı nerede, nasıl gidilir? 2024 Yıldız Sarayı giriş ücreti ne kadar? İstanbul Yıldız Sarayı'nın tarihi...
- Tırnak makaslarındaki deliğin ne işe yaradığını duyunca inanamayacaksınız!
- Tarım Kredi Market'te Yetişen Alır Kampanyası! Dev indirim başladı: Sızma zeytinyağı, süzme yoğurt, yayık tereyağı, sucuk...
- Moody's kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Moody's Türkiye kredi notu ne olur? Beklentiler ne yönde?
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları erken açıklanır mı, hangi tarihte?
- Crowdstrike nedir, ne demek, anlamı ne? 19 Temmuz Microsoft HTTP/1.1 503 hatası düzeldi mi, ne zaman çözülecek?
- Uçuşlar iptal mi edildi, son durum ne? Uçak seferleri ne oldu, nasıl yapılacak? 19 Temmuz THY, AJET, Pegasus yurt içi, yurt dışı uçuş sorgulama
- Kazancı en yüksek olan bölümler belli oldu! TÜİK 34 mesleği A'dan Z'ye listeledi