Yalova Adliyesi önünde silahlı kavga! 9 kişi tutuklandı

İki kişinin yaralandığı olayla ilgili Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 9 kişi tutuklandı.

Yalova Adliyesinde görülen duruşma sonrası yol üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada O.K. (29) ve C.O. (40) tabancayla açılan ateş sonucu yaralanmıştı.

Adliyede görevli polislerin havaya ateş ederek müdahalede bulunduğu olaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alınmış, yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.