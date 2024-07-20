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Çankırı'da yangın dehşeti! 3 ev zarar gördü

Giriş: 20.07.2024 01:33 Güncelleme: 20.07.2024 01:33
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Çankırı’da yangın dehşeti! 3 ev zarar gördü

Çankırı'da çıkan ve 3 evin zarar gördüğü yangın söndürüldü. Yangında zarar gören evlerden 2'sinin kullanılmadığı, birinin de boş olduğu öğrenildi. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ile İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen de bölgede inceleme yaparak yangın hakkında bilgi aldı.

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