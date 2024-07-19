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Çanakkale ve Balıkesir'de orman yangını! Alevlerle müdahale sürüyor

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 19.07.2024 23:39 Güncelleme: 20.07.2024 01:37
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Çanakkale ve Balıkesir’de orman yangını! Alevlerle müdahale sürüyor

Son dönemlerde ormanlarımızda çıkan peş peşe yangınlarla mücadele tüm hızıyla devam ederken bu kez adres Çanakkale ve Balıkesir oldu. Çanakkale'nin Ayvacık, Balıkesir'in ise Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yangınlarla mücadele sürüyor. Yeşil vatanı korumak için titiz çalışmalarını sürdüren ekipler bu kez de Çanakkale ve Balıkesir için harekete geçti.

Gündüz saatlerinde peş peşe Çanakkale ve Balıkesir'de çıkan yangınların ardından akşam saatlerinde tekrar yangın çıktı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

ÇANAKKALE'DE ALEVLER MÜCADELE

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Gemedere Çayı mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan yangına müdahalesi sürüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde orman yangını çıktı.Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde orman yangını çıktı.

BALIKESİR'DE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Öte yandan Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı turistik Küçükköy mevkiinde de orman yangını çıktı.Yangına orman ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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