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Varto'da dereler taşkını! Tarım arazileri sular altında kaldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 20.07.2024 23:12
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Varto’da dereler taşkını! Tarım arazileri sular altında kaldı

Muş’un Varto ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu. Dereler taşarken tarım arazileri zarar gördü.

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