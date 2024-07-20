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Eskişehir'de 3 gündür kayıp zihinsel engelli adam bulundu

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 20.07.2024 23:38
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Eskişehir’de 3 gündür kayıp zihinsel engelli adam bulundu

Eskişehir’de 37 yaşındaki zihinsel engelli İsa Algın, 50 kişilik ekibin çalışmaları sonucunda kaybolduğu noktanın 11 kilometre uzağında sağ olarak bulundu.

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