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Malatya'da komşuların bıçaklı kavgası: Oğlu öldü baba yaralı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 20.07.2024 22:42
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Malatya’da komşuların bıçaklı kavgası: Oğlu öldü baba yaralı

Malatya'da, apartmanda komşular arasında çıkan kavgada Ersin U. tarafından bıçaklanan Baki Kaya (24) öldü, babası ise yaralandı. Olaydan sonra kaçan şüpheli ise saklandığı bir apartmanda elinden yaralı olarak yakalandı.

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