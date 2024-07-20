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Van'da anız yangını! Alevler kontrol altına alındı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 20.07.2024 22:36
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Van’da anız yangını! Alevler kontrol altına alındı

Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan anız yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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