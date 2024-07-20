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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 milyon 137 bin 689 adet makaron ele geçirildi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 20.07.2024 22:39
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Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 2 milyon 137 bin 689 adet makaron ele geçirildi

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 2 milyon 137 bin 689 adet makaron ele geçirildi.

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