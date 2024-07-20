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Fethiye'de düzensiz göçmen operasyonu. 21 kişi kurtarıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 20.07.2024 22:35
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Fethiye’de düzensiz göçmen operasyonu. 21 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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