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Uşak'ta iki ayrı yerde orman yangını: 11 ev tahliye edildi

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 05:58
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Uşak’ta iki ayrı yerde orman yangını: 11 ev tahliye edildi

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören ve Kuşdemir köyleri arası ile merkeze bağlı Kayaağıl Köyü yakınlarında çıkan iki ayrı orman yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Uşak Valisi Turan Ergün, alevlerin tehdit ettiği Kızılcaören Köyünde 11 evin tedbir amacıyla tahliye edildiğini ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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