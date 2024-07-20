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Çorum'da minibüsle otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 05:59
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Çorum’da minibüsle otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Çorum'un Dodurga ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

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