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Şoförden insanlık dersi: Bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

İHA
Giriş: 20.07.2024 18:34
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Şoförden insanlık dersi: Bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde, halk otobüsü içinde bayılan bayan yolcu, güzergahından çıkıp korna çalan şehiriçi şoförü Mustafa İlan tarafından hastaneye yetiştirildi. Rahatsızlanan yolcusu için güzergahından çıkarak hastaneye giden İlhan’ın duyarlı davranışı diğer yolcular tarafından takdir edilirken, o anlar ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

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