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Alaplı'daki kazada faciadan kıl payı dönüldü

İHA
Giriş: 20.07.2024 18:33
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Alaplı’daki kazada faciadan kıl payı dönüldü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü.

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