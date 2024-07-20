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Afyonkarahisar'da otomobilde 95 sikke ele geçirildi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 12:39
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Afyonkarahisar’da otomobilde 95 sikke ele geçirildi

Afyonkarahisar'da bir otomobilde tarihi eser niteliği taşıdığı sanılan 95 sikke bulundu.

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