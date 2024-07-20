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İzmir'de orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale...

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 20.07.2024 17:29
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İzmir’de orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale...

İzmir'in Buca ilçesinde, orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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