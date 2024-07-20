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Mahallede husumetli aileler birbirine girdi!

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 20.07.2024 20:14
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Mahallede husumetli aileler birbirine girdi!

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan taşlı sopalı silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

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