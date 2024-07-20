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Denizde kaybolan çocuğu arama çalışmalarına ara verildi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 20.07.2024 21:53
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Denizde kaybolan çocuğu arama çalışmalarına ara verildi

Samsun’un Yakakent ilçesinde denizde kaybolan 13 yaşındaki çocuğu arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

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