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Küçükçekmece’de korkutucu kaza! Lastiği patlayan otomobil duvara çarptı: 1 ağır yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 20.07.2024 21:56
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Küçükçekmece’de korkutucu kaza! Lastiği patlayan otomobil duvara çarptı: 1 ağır yaralı

Küçükçekmece’de seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

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