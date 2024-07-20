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Bitlis'te korkutucu trafik kazası: 6 kişi yaralandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 20.07.2024 21:54
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Bitlis’te korkutucu trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

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