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Bayramiç'teki orman yangını 24 saat sonra kontrol altına alındı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 13:38
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Bayramiç’teki orman yangını 24 saat sonra kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını 24 saat sonra kontrol altına alındı. 2.5 hektar alan zarar gördü.

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