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Kastamonu'da çift başlı buzağı doğdu

İHA
Giriş: 20.07.2024 18:24
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Kastamonu’da çift başlı buzağı doğdu

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü.

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