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Uşak'ta iki ayrı orman yangını kontrol altına alındı

İHA
Giriş: 20.07.2024 18:17
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Uşak’ta iki ayrı orman yangını kontrol altına alındı

Uşak merkezde ve Banaz ilçesinde çıkan iki ayrı orman yangını 19. saatte kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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