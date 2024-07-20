20 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Gece yarısı kapısına gelen yavru ayıyı aç göndermedi

İHA
Giriş: 20.07.2024 18:25
ABONE OL
Gece yarısı kapısına gelen yavru ayıyı aç göndermedi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Rıfat Yazıcı, önce ağaçta gördüğü yavru ayıları besledi, gece yarısı kapısına gelen ayıyı da evine aldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör