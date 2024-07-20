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Bodrum’da 150 gram afyon sakızına 2 gözaltı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 20.07.2024 17:26
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Bodrum’da 150 gram afyon sakızına 2 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, 150 gram afyon sakızı ve 30 gram metamfetamin ele geçirildi, Türkmenistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

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