Hakkari'de aile kavgasında kan aktı! Tartıştığı babasını vurdu...
Hakkari'de Nusret Mehmetoğlu (50), misafir olarak evine gelen babası Ahya Mehmetoğlu'nu (77) çıkan tartışmada tabancayla vurup öldürdü, kardeşi Lezgin Mehmetoğlu'nu ise ağır yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Van'da yaşayan Ahya Mehmetoğlu, yakınlarının taziyesine katılmak üzere dün Hakkari'ye gelip, oğlu Nusret Mehmetoğlu'nun evinde kaldı. Bugün baba ile oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yaanındaki tabancayı çeken Nusret Mehmetoğlu, babası Ahya ile olaya müdahale etmek isteyen Lezgin Mehmetoğlu'nu vurdu.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Silah seslerini duyan yakınlarının ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ahya Mehmetoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Durumu ağır olan Lezgin Mehmetoğlu ise Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ahya Mehmetoğlu'nun cenazesi de aynı hastanenin morguna kondu.
Gözaltına alınan Nusret Mehmetoğlu, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
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