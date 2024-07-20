Hakkari’de aile kavgasında kan aktı! Tartıştığı babasını vurdu...

YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah seslerini duyan yakınlarının ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ahya Mehmetoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Durumu ağır olan Lezgin Mehmetoğlu ise Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ahya Mehmetoğlu'nun cenazesi de aynı hastanenin morguna kondu.

Gözaltına alınan Nusret Mehmetoğlu, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.