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Antalya'da tekstil atölyesinde yangın! Kamyonete de sıçradı...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 14:38
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Antalya’da tekstil atölyesinde yangın! Kamyonete de sıçradı...

Antalya'nın Kepez ilçesinde yer alan 3 katlı binanın altında bulunan tekstil atölyesi deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken depo önündeki kamyonete de sıçradı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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