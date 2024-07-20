20 Temmuz 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bitlis'te minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 20.07.2024 23:41
ABONE OL
Bitlis’te minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Bitlis'te minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Zafer Petrol mevkisindeki Bitlis-Tavan karayolu üzerinde meydana geldi.

Bitlis'ten Tatvan istikametine giden ve sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 GG 5631 plakalı minibüs, karşı yönden gelen 72 AT 232 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Her iki araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör