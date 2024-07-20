Bitlis’te minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Bitlis'ten Tatvan istikametine giden ve sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 GG 5631 plakalı minibüs, karşı yönden gelen 72 AT 232 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.