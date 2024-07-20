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Çankırı'da boş arazide çıkan yangın evlere sıçradı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 06:01
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Çankırı’da boş arazide çıkan yangın evlere sıçradı

Çankırı'da boş arazide çıkan yangında alevler, rüzgarın etkisiyle bölgede bulunan 3 eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evler kullanılamaz hale geldi.

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