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Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsünden skandal

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 06:02
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Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsünden skandal

Adana'nın çukurova ilçesinde 'dur' ihtiranı uymayan motosiklet sürücüsü, üzerine sürdüğü polis memuruna çarptıktan sonra yaya olarak kaçmak istedi. Diğer polisler tarafından yakalanan şüphelinin ehliyetinin olmadığı öğrenilirken, yaralanan polis memuru hastanede tedaviye alındı.

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