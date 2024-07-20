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Cani koca adliyeye sevk edildi

İHA
Giriş: 20.07.2024 18:31
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Cani koca adliyeye sevk edildi

Adıyaman’da, eşini canice öldürüp torbaya koyduğu cesedi bahçeye atan koca polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.

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