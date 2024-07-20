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Yavru tilki ile bahçede sohbet etti

İHA
Giriş: 20.07.2024 18:29
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Yavru tilki ile bahçede sohbet etti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık bahçesinde bakım yaparken yavru bir tilki ile karşılaşan Ertuğrul Yüksel, yaşadığı deneyimi anlattı.

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